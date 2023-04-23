Херем: Россия должна распасться на маленькие государства

„Россия больше не должна быть такой большой и могущественной страной, которая считает, что имеет право делать что угодно. Россия должна просто распасться на разные маленькие государства, у которых не будет столько власти и столько амбиций, потому что иначе, повторяю, я не вижу хорошего конца войне в Украине. По сути, мы (Эстония - ред.) сегодня все больше и больше движемся в сторону израильской ситуации. Это значит, что мы все время готовы к тому, что что-то начнет происходить. Не сегодня-завтра, но спокойнее становиться никак не будет“, - сказал Херем в воскресенье в передаче „Hommik Anuga“ на телеканале ETV, отвечая на вопрос о том, что могло бы изменить поведение России.

По его оценке, военные неудачи в Украине не снизят желание России нападать на соседей, а наоборот, могут его усилить.

„Русские довели украинцев до того, что украинцы не могут остановиться до выхода к своим границам, а это значит, что они нанесут еще больший ущерб русским. Россияне внутренне также видят эти потери, и если вы - держава, потерпели поражение поражение от украинцев, которых они принижали в своих СМИ, то как вы поведете себя после этого. Вы снова где-то пойдете себя показывать, и в этом отношении я не вижу, чтобы этот конфликт закончился, пока Россия полностью не изменится“, - пояснил Херем.

„Мне кажется, что Россия рассматривает потерю 500-600 солдат в день на самом деле как признак силы, что мы можем. Мы можем потерять и завтра, а вы не можете, я могу, и я приду, и все равно возьму то, что мне принадлежит. Если стандарт такой, то украинцам будет очень трудно завершить [войну] до того, как последний оккупант будет уничтожен на их территории. В этом отношении я не вижу никакого счастливого конца“, - добавил он.

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