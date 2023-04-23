Министр обороны: первые оценки строительной экспертизы в Нурсипалу получены. Предложения будут такими, как мы и говорили

Певкур в беседе с Delfi отметил, что первые оценочные документы на здания уже поступили, но помимо этого необходимо также провести оценку стоимости земли, на основании чего можно делать конкретные предложения собственникам. Он добавил, что другие мероприятия, связанные с более широким пакетом компенсационных мер, также будут продолжены. Министр обороны планирует представить этот план правительству в ближайшие недели.

По словам Певкура, впереди три важных этапа. „Прежде всего, необходимо внести изменение в закон для того, чтобы можно было использовать исключение для национальной обороны. Во-вторых, необходимо встретиться с владельцами необходимых для покупки земельных участков. Третий этап – это более широкий пакет компенсационных мероприятий, который должно утвердить правительство, чтобы местное самоуправление и проживающие там люди получили компенсацию за беспокойства, вызванные расширением Нурсипалу“, – сказал он.

Он так же добавил, что первые оценки строительной экспертизы в Нурсипалу получены. „Осмелюсь сказать, что эти предложения будут такими, как мы всегда говорили. Если человеку придется строить или купить новый дом, то текущая рыночная цена не является пределом, но в долгосрочной перспективе мы хотим заплатить землевладельцам больше нынешней рыночной цены.

В зоне расширения полигона Нурсипалу находится 21 объект с жилыми домами.

В субботу на юге Эстонии люди собрались, чтобы выразить протест против расширения военных зон. В городе Выру собрался „первый съезд выру“, делегаты которого, помимо того, что они эстонцы, хотят впервые определить себя как местный коренной народ, выру. После конгресса состоялась „Цепь Нурсипалу 2.0“ или так называемая человеческая цепь на набережной Тамулы, а так же демонстрация-концерт Нуриспалу в честь Юрьевой ночи на Роосиасаари.

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