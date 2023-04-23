После индексации пенсий около половины пенсионеров должны будут платить подоходный налог!

„Для каждого человека пенсия начисляется в индивидуальном порядке, на ее размер влияет трудовой стаж. В результате индексации рост пенсий также будет разным. Цель индексации – соблюдение баланса между пенсиями, зарплатами и изменением цен“, – заверяют в Департаменте социального страхования.

Таким образом, если ранее работодатель учитывал не облагаемый налогом доход в размере 204 евро, то после индексации нужно будет написать новое заявление и там эту сумму изменить. Это позволит избежать ситуации, когда при декларировании доходов придется доплачивать государству подоходный налог .

Например, если пенсия вырастет с 500 до 600 евро, то часть остатка от не облагаемого подоходным налогом минимума у человека пенсионного возраста вместо прежних 204 евро составит 104 евро в месяц (704–600=104).

„Если пенсия человека составляет менее 704 евро, то неиспользуемую часть не облагаемого подоходным налогом минимума можно применить к другим доходам – например, к зарплате. Однако в результате индексации пенсии увеличиваются, и может возникнуть ситуация, когда часть не облагаемого налогом дохода, применяемого к другим доходам или зарплате, уменьшается“, – поясняет Кивисельг.

По словам руководителя пенсионного отдела Департамента социального страхования Агне Кивисельг, с 1 января 2023 года в отношении людей, достигших возраста пенсионера по старости (64 года и 6 месяцев), действует не облагаемый подоходным налогом минимум в размере 704 евро в месяц.

„Государство индексировало пенсии, спасибо им большое, – говорит Валентина Филипповна (78). – Только вот проблема: у меня теперь пенсия – больше 704 евро. Это значит, что я должна буду теперь платить еще с нее и налоги? То есть, одной рукой дают, а другой – тут же забирают?“

Это значит, что работающим пенсионерам следует после индексации пенсии пересмотреть заявление о не облагаемой подоходным налогом льготе. Да и тем, чья пенсия теперь – больше 704 евро в месяц или чуть меньше, но у кого есть и другие доходы, нужно тоже готовиться к тому, что придется платить налоги, пишет „МК-Эстония“ .

Примерно половина

„Подоходный налог обычно удерживает та организация, которая платит вам деньги, – говорит руководитель отдела по уплате подоходного и социального налога Налогово-таможенного департамента Кюлли Кюльм-Кивистик. – Например, работодатель удерживает с вашей зарплаты подоходный налог и декларирует его, а с пенсий удерживает подоходный налог Департамент социального страхования“.

И 704 евро в месяц – налоговая льгота для всех пенсионеров по старости в Эстонии, независимо от размера их дохода.

„Эту льготу Департамент социального страхования применяет ко всем получателям пенсии по старости автоматически, – подчеркивает специалист. – И если пенсия меньше этой суммы, и человек работает, то при желании можно учитывать оставшуюся льготу у работодателя или при декларировании других доходов. Нужно только написать соответствующее заявление“.

Сейчас, по данным НТД, пенсии по старости получают порядка 288 000 человек, и на данный момент (по состоянию на конец марта – прим. ред.) средняя пенсия составляет 637 евро, – приводит цифры специалист. – То есть, по мартовским данным, пенсии еще не превышали предел в 704 евро в месяц, и с них налоги платить не нужно было. После индексации 1 апреля примерно у половины получателей пенсии по старости появится обязанность платить подоходный налог. И это – независимо от того, ходят они на работу или нет“.

Она добавляет, что подоходный налог с пенсий будет удерживать Департамент социального страхования.

„Но сколько точно пенсионеров с апреля должны будут платить подоходный налог – пока сложно сказать“, – отметила специалист.

Тем, кто работает, она советует поначалу быть более консервативными при использовании налоговой льготы у работодателя или в другом учреждении, откуда вы получаете доход. Не нужно писать заявление сразу на большую сумму льготы, а лучше сначала тщательно все рассчитать и взвесить.