Сегодня температура воздуха по всей Эстонии приблизится к 20 градусам. Но тепло не продлится долго

В воскресенье по всей Эстонии можно насладиться солнцем и пока что самой теплой погодой в году – на юге температура воздуха в полдень достигнет 19 градусов.

На севере вдоль побережья температура чуть ниже, но еще по-летнему тепло, 16 градусов. Температура на островах колеблется в пределах 10-16 градусов.

По данным метеослужбы, во второй половине дня над Эстонией усилится облачность, но осадков не будет. Ветер южный, слабый, 3-9 м/с, днем ​​порывы до 12 м/с. Метеослужба подчеркивает, что высок риск возникновения пожаров.

Рабочая неделя принесет дождь и холодную погоду

В понедельник более плотные дождевые облака достигнут островов, а к вечеру и западной окраины континента, внутри страны в отдельных местах может пройти небольшой дождь. В понедельник плотные дождевые облака достигнут островов, а к вечеру и западной части страны, внутри страны в отдельных местах может пройти небольшой дождь. Будет дуть умеренный южный ветер, но ночью на островах и на северном побережье возможны более сильные порывы. Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов, днем ​​от 9 до 13 градусов на островах и западном побережье, во внутренних районах материка от 15 до 19 градусов.

Во вторник центр тяжести пониженного давления сконцентрируется над Скандинавией, а вдоль ее восточной окраины будет переноситься дополнительная влажность с южной дуги за сутки. Дожди будут чаще выпадать в западной части Эстонии, реже — в восточной, и количество осадков там, вероятно, останется небольшим. Будет дуть относительно сильный южный ветер. Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов, днем ​​на островах от 9 до 14 градусов, на материке от 14 до 18 градусов.

Среда принесет дожди ночью в западной Эстонии, днем ​​- в восточных уездах. Воздушная масса сменится более прохладной, температура воздуха ночью от 2 до 7 градусов, днем ​​от 8 до 13 градусов.

В четверг начнутся ливни в областях зон пониженного давления. Температура воздуха ночью от 2 до 6 градусов, днем ​​от 6 до 11 градусов.