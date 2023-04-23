Глава Eesti Energia: потребителей надо защитить от универсальной услуги

По словам Дурейко, энергетический кризис закончился и в универсальной услуге электроснабжения нет необходимости, поскольку потребителей больше не нужно защищать от высоких цен на электроэнергию - cкорее, наоборот: „Напротив, при нынешнем положении дел потребители нуждаются в защите от универсальной услуги, поскольку тарифные планы, основанные на универсальной услуге, являются одними из самых дорогих на рынке“.

По словам глава Eesti Energia, надежды Министерства экономики и политиков на то, что рынок сам себя отрегулирует и люди сами сделают разумный выбор и перейдут с более дорогого пакета на более дешевый, не оправдались: „Учитывая, что при введении универсальной услуги большинство потребителей были переведены на универсальную услугу на основании закона, у государства есть основания задуматься, оправдано ли продолжение универсальной услуги в данный момент, и если нет, то прекратить данное регулирование“.

По его мнению, если государство все же решит сохранить универсальную услугу до конца 2026 года согласно ранее принятому решению, то следует изменить правила ее ценообразования - в таком случае Eesti Energia рекомендует, в частности, определять стоимость производственных факторов в ее оказании задним числом, а не на основе прогнозов, которые часто оказываются весьма неточными: „Более разумно определять цену производства ретроспективно после окончания периода потребления, когда станут известны точные объемы потребления универсальной услуги и тому подобное“.

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