Опасность возрастает. Спасатели проверяют пикники на природе

Одни из любимых мест для отдыха - это леса и прибрежные зоны, где спасатели призывают людей относиться с ответственностью к разжиганию костров и приготовлению пищи на свежем воздухе, а также соблюдать все меры безопасности, сообщила „Актуальная камера“.

„Костер можно разводить только в месте, предназначенном для этого. То есть в любом месте этого делать нельзя. Основание костра должно быть таким, чтобы огонь не мог распространиться. Вокруг костра трава должна быть или убрана, или предварительно скошена. Люди всегда должны находится у костра. И у них должно быть при себе какое-то средство, чтобы в случае чего можно было быстро погасить костер“, - пояснил глава бюро готовности Спасательного департамента Лехо Лемсалу.

По словам представителя Спасательного департамента, при разведении костров часто нарушаются правила, кроме того, начиная с первого апреля, спасатели зафиксировали двести шестьдесят пять случаев сжигания сухой травы: „Спасатели ездят на машинах и следят, это скорее превентивная мера. Если какие-то нарушения возникают, то в первую очередь спасатели стараются поговорить с людьми о том, какие требования должны быть, что можно делать, а что нет. Если люди не понимают, то выписываем штраф“.

До среды пожароопасность будет только возрастать, так как в ближайшие дни погода станет еще теплее.

„Даже если в понедельник пройдут ливневые дожди, во вторник они продолжатся в Западной Эстонии, часть достигнет Центральной Эстонии, часть - востока страны, но это не уменьшит риск возникновения пожаров“, - сказала синоптик Эле Педассаар.

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