ЧП и криминал
22.04.2023, 21:59

Поджог или случайность? В Пярну произошел пожар на участке садовых домиков

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Delfi
Pilt on illustreeriv.
Pilt on illustreeriv.
ФОТО: PILLE-RIIN PREGEL | EESTI PÄEVALEHT

Сегодня вечером на участке садовых домиков Пярну произошел пожар. Огонь быстро удалось взять под контроль, но здания пострадали.

22 апреля в 18:41 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что по адресу Яама 11 в Пярну горит старый дом и слышен треск асбестоцементного шифера. Когда на место прибыли спасатели, оказалось, что открытым пламенем горят садовые домики.

Людей рядом с домиками не было.

„В садовых домиках не было ни электричества, ни отопительных печей, поэтому возгорание, вероятно, не было случайным“, — заявили в Спасательном департаменте. „Находящиеся рядом отходы загорелись уже в результате пожара в зданиях. Один садовый домик полностью уничтожен, соседние пострадали от огня и воды. В 19:23 пожар был потушен“.

Точные обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе дальнейшего расследования.

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