Для подготовки к кризисным ситуациям эстонские острова получат 500 000 евро

Чрезвычайная мера поддержки для улучшения бесперебойного электроснабжения островов была введена решением министра внутренних дел в конце прошлого года. „Отключения электроэнергии, вызванные штормами прошлой зимой, показали, насколько ненадёжная система снабжения островов. Домохозяйствам, предприятиям и муниципалитетам приходилось целыми днями обходиться без электричества – это неприемлемо. В будущем государство должно лучше обеспечивать надежность электросетей в сельской местности и на островах, но сделать это сразу невозможно. Вот почему мы решили подержать местные самоуправления, которые теперь смогут приобрести электрогенераторы и другие необходимые вещи, чтобы лучше справляться c перебоями в подаче электроэнергии“, - сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

Спасательный департамент получил 18 проектных заявок на общую сумму, превышающую бюджет. „Заявки были очень тщательно и хорошо продуманны. Если работа, предусмотренная проектами, будет завершена и оборудование будет установлено, то будет сделан важный шаг вперед в обеспечении готовности островов к кризисным ситуациям“, - сказала советник Спасательного департамента по подготовке к кризисам местных самоуправлений Терье Лилло.

Спасательный департамент поддержал создание 22 точек подключения к зданиям и закупку почти 40 генераторов, 12 прицепов (например, для генераторов), одной топливной тележки, двух спутниковых телефонов и 10 ручных станций.

Поддержку могли запросить Сааремаа, Хийумаа, Муху, Кихну, Вормси, Рухну, а также самоуправления с островными частями: Сааремааская волость для Абрука, Кыйнасту, Вилсанди; волость Хийумаа для Хейнлайу; волость Муху для Кесселайу, Вийрелайу; волость Виймси для Найссааре, Прангли, Крясули; город Пярну для Мания, волость Куусалу для Мохни; волость Тарту для Пийриссааре, волость Ляэне-Харью для Вяйке-Пакри и Таллинн для Аэгна. Порог для выделения поддержки также зависел от количества жителей на острове.

В 2022 году все органы местного самоуправления могли подать заявку на получение средств для повышения готовности к кризисным ситуациям. Альтернативные средства связи и генераторы будут закуплены на 2,28 млн евро.