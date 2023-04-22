В Кристийне можно пожертвовать использованные вещи нуждающимся
Управа Кристийне продлила договор с некоммерческим объединением MTÜ Riidepunkt о бесплатном использовании городской недвижимости по адресу Мустамяэ теэ, 39, где расположены контейнеры для сбора использованной одежды. Жители могут приносить сюда свои старые, но еще пригодные к использованию одежду и обувь, которые затем распределят среди нуждающихся.
Ящики для сбора устойчивы к атмосферным воздействиям и безопасны – их регулярно обслуживает MTÜ Riidepunkt.
„Один из самых простых способов избавиться от старой, но чистой и в хорошем состоянии одежды – это перевезти ее в контейнеры для одежды – пункты сбора появились во многих частях Таллинна, в том числе в Кристийне уже много лет можно перевезти использованную одежду в контейнер для сбора одежды, что делает избавление от старой одежды не только удобным, но и полезным для окружающей среды“, – сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе. „Я призываю всех, у кого ранее не было возможности отнести старую одежду в пункт сбора, сделать этот шаг и отнести свою одежду в контейнер для сбора“, – добавил Рийбе.
„Мы выражаем благодарность от всего MTÜ Riigipunkt за то, что с нами продолжают сотрудничество и предоставляют места, где мы можем разместить наши контейнеры для сбора. Наша цель – расти и расширяться во многих районах города, чтобы у людей была большая мотивация отдавать свои вещи в повторное использование тем, кто в этом нуждается, а не вывозить их на свалку“, – сказала руководитель MTÜ Riidepunkt Людмила Балич.
Все пожертвованные вещи сортируются и доставляются нуждающимся по видам. MTÜ Riidepunkt имеет многолетний опыт снабжения нуждающихся необходимым.