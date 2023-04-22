В Кристийне можно пожертвовать использованные вещи нуждающимся

„Один из самых простых способов избавиться от старой, но чистой и в хорошем состоянии одежды – это перевезти ее в контейнеры для одежды – пункты сбора появились во многих частях Таллинна, в том числе в Кристийне уже много лет можно перевезти использованную одежду в контейнер для сбора одежды, что делает избавление от старой одежды не только удобным, но и полезным для окружающей среды“, – сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе. „Я призываю всех, у кого ранее не было возможности отнести старую одежду в пункт сбора, сделать этот шаг и отнести свою одежду в контейнер для сбора“, – добавил Рийбе.