Пожар в торговом центре Риги: посетители и персонал магазинов эвакуированы

Государственная пожарно-спасательная Латвии сообщает, что в 18:19 поступил звонок на улицу Иерикю в Риге, где в торговом центре произошел пожар. На месте происшествия было установлено, что горела крыша здания. Эвакуация людей началась до прибытия пожарных.