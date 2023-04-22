22.04.2023, 19:40
Пожар в торговом центре Риги: посетители и персонал магазинов эвакуированы(1)
ФОТО: Photo by Meddy Huduti on Unsplash
В рижском торговом центре Domina случился пожар. Посетители были эвакуированы. Поднимавшийся от здания дым был виден издалека
Государственная пожарно-спасательная Латвии сообщает, что в 18:19 поступил звонок на улицу Иерикю в Риге, где в торговом центре произошел пожар. На месте происшествия было установлено, что горела крыша здания. Эвакуация людей началась до прибытия пожарных.
В торговый центр Domina оперативно прибыли все ответственные службы. В частности, на месте происшествия работают 25 пожарных и семь машин спецтехники.