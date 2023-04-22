ЧП и криминал
22.04.2023, 19:40

Пожар в торговом центре Риги: посетители и персонал магазинов эвакуированы

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ФОТО: Photo by Meddy Huduti on Unsplash

В рижском торговом центре Domina случился пожар. Посетители были эвакуированы. Поднимавшийся от здания дым был виден издалека

Государственная пожарно-спасательная Латвии сообщает, что в 18:19 поступил звонок на улицу Иерикю в Риге, где в торговом центре произошел пожар. На месте происшествия было установлено, что горела крыша здания. Эвакуация людей началась до прибытия пожарных.

В торговый центр Domina оперативно прибыли все ответственные службы. В частности, на месте происшествия работают 25 пожарных и семь машин спецтехники.

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