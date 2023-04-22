22.04.2023, 19:00
ФОТО | В День открытых дверей Рийгикогу посетили более 5000 человек(5)
Сегодня Рийгикогу отпраздновал свою 104-ю годовщину традиционным Днем открытых дверей, который в этом году был посвящен летнему Молодежному певческому и танцевальному празднику „Püha on maa“ и году движения.
В день открытых Рийгикогу посетили более 5000 гостей как из разных городов Эстонии, так из других стран, в том числе из Украины, Германии, Франции, Ирландии, Испании, Греции, Турции, Исландии, Канады, Армении, Нигерии, Мексики, Китая, Японии, Южной Кореи, Шри-Ланки, Индии и Таиланда.
В течение всего дня все желающие могли принять участие в ознакомительных экскурсиях по замку Тоомпеа, встретиться с недавно избранными депутатами, а также посетить башню „Длинный Герман“.