ФОТО | В День открытых дверей Рийгикогу посетили более 5000 человек

В день открытых Рийгикогу посетили более 5000 гостей как из разных городов Эстонии, так из других стран, в том числе из Украины, Германии, Франции, Ирландии, Испании, Греции, Турции, Исландии, Канады, Армении, Нигерии, Мексики, Китая, Японии, Южной Кореи, Шри-Ланки, Индии и Таиланда.