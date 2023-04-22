Экономика
22.04.2023, 14:46

Рейнсалу: прогнозирую, что в следующем пакете серьезных дополнительных санкций против России не будет

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Цахкна: мы выступаем за ужесточение санкций против России
Urmas Reinsalu
Urmas Reinsalu
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

По данным Financial Times, Евросоюз не планируют вводить новые санкции против России. Бывший министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (партия Isamaa) прогнозирует, что следующий пакет санкций всё же примут, но его воздействие будет меньше, чем в прошлый раз.

"Это правда, что сейчас пытаются ввести исключения в [имеющиеся] санкции“, — сказал Рейнсалу. Он добавил, что при введении санкций "важно не делать, так сказать, шаг вперед, два шага назад в зависимости от экономических интересов стран". Рейнсалу считает, что 11-й пакет санкций всё же примут, но его влияние будет меньше, чем прошлый раз.

Бывший министр иностранных дел отметил, что январское обещание стран G7 пересмотреть в потолок цен на российскую нефть все ещё не исполнено. "Это большое разочарование“, — сказал он. По словам Рейнсалу, в настоящее время для этого нет и политической воли. По разным оценкам, Россия получает сотни миллионов долларов прибыли в день от нефтяного бизнеса.

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