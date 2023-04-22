22.04.2023, 14:46
Рейнсалу: прогнозирую, что в следующем пакете серьезных дополнительных санкций против России не будет(30)
Цахкна: мы выступаем за ужесточение санкций против России
ФОТО: | Delfi Meedia
По данным Financial Times, Евросоюз не планируют вводить новые санкции против России. Бывший министр иностранных дел Урмас Рейнсалу (партия Isamaa) прогнозирует, что следующий пакет санкций всё же примут, но его воздействие будет меньше, чем в прошлый раз.
"Это правда, что сейчас пытаются ввести исключения в [имеющиеся] санкции“, — сказал Рейнсалу. Он добавил, что при введении санкций "важно не делать, так сказать, шаг вперед, два шага назад в зависимости от экономических интересов стран". Рейнсалу считает, что 11-й пакет санкций всё же примут, но его влияние будет меньше, чем прошлый раз.