22.04.2023, 10:18
Счастливчик из Эстонии выиграл в лотерею Eurojackpot почти 1,8 млн евро(30)
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятничном розыгрыше Eurojackpot игрок из Эстонии выиграл 1 780 701,20 евро при совпадении 5+1. Выигрышный билет был куплен онлайн.
В последний раз крупный выигрыш Eurojackpot был в Эстонии две недели назад, когда 7 апреля женщина, также купившая билет онлайн, выиграла 98 642,80 евро в игре "5+0".
Главный приз остался неразыгранным, поэтому прогнозируемый джекпот на следующей недели составляет 46 миллионов евро.
Чтобы получить главный выигрыш Eurojackpot, нужно правильно угадать пять основных номеров и два дополнительных номера. Выигрышными номерами вчера были: основные номера - 5, 13, 16, 41, 45, дополнительные номера - 3, 6.