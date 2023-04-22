Криптотехнологии потихоньку проникают во все сферы – утопия становится реальностью(3)
Внедрение технологий на основе блокчейна в повседневную деятельность и появление новых моделей предоставления услуг проходит практически незаметно. Однако уже сегодня они используются достаточно широко. Полина Бротье, представитель Binance в Эстонии, рассказывает об этом подробнее и приводит примеры.
Криптотехнологии нередко подвергаются критике за недостаточность возможностей их использования. Когда Сатоши Накамото опубликовал в 2009 году белую книгу Биткойна, ее названием было „A Peer-to-Peer Electronic Cash System“ («Одноранговая электронная денежная система“). Действительно, биткойн не стал полноценным платежным средством, однако мы уже можем оплачивать товары и услуги в криптовалюте наравне с обычными банковскими картами с помощью дебетовых карт, выдаваемых различными поставщиками услуг. В то же время, на базе блокчейна биткойна было построено так называемое приложение второго слоя Lightning Network, которое позволяет совершать очень быстрые платежи и значительно приблизило возможность осуществления платежей без конвертации в евро, доллары или любые другие так называемые „обычные“ деньги. Однако в настоящее время более широкое использование платежей в биткойнах нецелесообразно, главным образом, в связи с высокой волатильностью этой валюты. Тем не менее, общий потенциал использования криптоактивов и технологий блокчейна весьма широк. Далее мы расскажем о нескольких вариантах, которые уже находятся в разработке.
Новая возможность заработка для лесовладельцев
Одна из возможностей для более широкого использования криптоактивов связана со сферой „зеленой“ экономики. Она также имеет прочную связь с Эстонией, так как за последний год в нашей стране появилось сразу несколько стартапов, которые позволяют лесовладельцам получать дополнительный доход, а предприятиям компенсировать свой след. Если не вдаваться в подробности, то это работает следующим образом: лесовладельцы регистрируют свои лесные владения на платформе, за что они получают токены, которые затем могут быть проданы компаниям, заинтересованным в компенсации своего следа. Такая схема должна стимулировать не только сохранение собственниками своего леса, но и посадку ими новых деревьев.
Криптовалюта, выпущенная государством, или CBDC
Блокчейн как технология представляет интерес не только для спекулянтов, но и, например, для центральных банков. В настоящее время центральные банки нескольких стран уже изучают возможности CBDC (Central Bank Digital Currency), и некоторые такие решения уже вышли на стадию тестирования – пилотные проекты запустили уже 15 стран. CBDC по сути представляет собой цифровую версию национальной валюты. В ее случае предполагается использование закрытых блокчейнов, контролируемых центральными банками. Поэтому по своей природе такая валюта больше похожа на фиатные, или обычные деньги, однако благодаря технологии блокчейна она должна позволить более эффективно контролировать валюту и расширить возможности использования денег. В результате исследовательского проекта, проведенного Банком Эстонии, также был сделан вывод о том, что „новаторская технология, основанная на блокчейне, теоретически должна позволить одновременно обрабатывать почти неограниченное количество платежей с очень большой денежной массой, и делать это с меньшим углеродным следом, чем в случае карточных систем“. Кроме того, эксперимент, проведенный под руководством Луукаса Кристьяна Ильвеса, заместителя канцлера по цифровому развитию Министерства экономики, позволил опровергнуть опасения, озвученные ранее, например, относительно низкой производительности и высокого энергопотребления.
Основанные на блокчейне игры
В 2022 году глобальная игровая индустрия, основанная на блокчейне, стоила 4,6 миллиарда долларов, и, согласно наиболее оптимистичным прогнозам, к 2027 году стоимость игрового рынка на основе блокчейна может составить уже 65 миллиардов долларов. Поскольку речь идет о полностью цифровом продукте, игровая индустрия очень заинтересована во внедрении блокчейна, и первые шаги в этом направлении уже сделаны. Так, во многих играх уже достаточно давно используются внутриигровые „деньги“, на которые можно купить, например, новые дополнительные вещи для вашего персонажа. Принятие блокчейна к использованию в игровом секторе в целом позволит торговать игровыми предметами и вне самой игры, а также передавать их из одной игры в другую. Уже сегодня появилось множество игр, построенных непосредственно на блокчейне – первой и самой известной из них, вероятно, является игра CryptoKitties, работающая в экосистеме Ethereum. Однако в последнее время самой популярной игрой на основе блокчейна стала игра Alien Worlds, в которую не реже одного раза в день заходят целых 220 000 игроков.
Основываясь уже только на предыдущих примерах, мы можем сделать вывод, что внедрение блокчейна в различных секторах уже сегодня стало реальностью. Блокчейн уместно сравнить с Интернетом как с технологией – он также открывает новые горизонты и меняет функционирование многих секторов, как это сделало в свое время появление Интернета. Продолжая эту аналогию, можно сказать, что развитие и адаптация блокчейна находятся на том же этапе, на котором Интернет находился в середине 90-х. Вероятно, мы можем ожидать широкого внедрения и быстрого темпа инноваций уже в ближайшем будущем.