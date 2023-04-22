Криптотехнологии потихоньку проникают во все сферы – утопия становится реальностью

Криптотехнологии нередко подвергаются критике за недостаточность возможностей их использования. Когда Сатоши Накамото опубликовал в 2009 году белую книгу Биткойна, ее названием было „A Peer-to-Peer Electronic Cash System“ («Одноранговая электронная денежная система“). Действительно, биткойн не стал полноценным платежным средством, однако мы уже можем оплачивать товары и услуги в криптовалюте наравне с обычными банковскими картами с помощью дебетовых карт, выдаваемых различными поставщиками услуг. В то же время, на базе блокчейна биткойна было построено так называемое приложение второго слоя Lightning Network, которое позволяет совершать очень быстрые платежи и значительно приблизило возможность осуществления платежей без конвертации в евро, доллары или любые другие так называемые „обычные“ деньги. Однако в настоящее время более широкое использование платежей в биткойнах нецелесообразно, главным образом, в связи с высокой волатильностью этой валюты. Тем не менее, общий потенциал использования криптоактивов и технологий блокчейна весьма широк. Далее мы расскажем о нескольких вариантах, которые уже находятся в разработке.

Новая возможность заработка для лесовладельцев

Одна из возможностей для более широкого использования криптоактивов связана со сферой „зеленой“ экономики. Она также имеет прочную связь с Эстонией, так как за последний год в нашей стране появилось сразу несколько стартапов, которые позволяют лесовладельцам получать дополнительный доход, а предприятиям компенсировать свой след. Если не вдаваться в подробности, то это работает следующим образом: лесовладельцы регистрируют свои лесные владения на платформе, за что они получают токены, которые затем могут быть проданы компаниям, заинтересованным в компенсации своего следа. Такая схема должна стимулировать не только сохранение собственниками своего леса, но и посадку ими новых деревьев.

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