Новая приятная реальность: на лето в технологическом подразделении Elisa вводится четырехдневная рабочая неделя(1)
В январе Elisa повторила пилотный проект сокращенной рабочей недели, который был осуществлен прошлым летом в технологическом подразделении компании, насчитывающем более 200 работников. После положительных результатов четырехдневная рабочая неделя теперь станет новой нормой в летние месяцы, а по пятницам работники технологического подразделения смогут сосредоточиться на отдыхе, учебе или задачах, требующих концентрации внимания.
„В рамках второго пилотного проекта мы хотели проверить, удалось ли нам решить проблемы, возникшие в период первого пилотного проекта. Отзывы были положительными сверх ожиданий, и теперь мы чувствуем себя достаточно уверенно, чтобы полностью перейти на летние сокращенные рабочие недели“, сказал Тоомас Полли, руководитель технологического подразделения Elisa. „Во время зимнего пробного периода мы получили еще больше полезных отзывов, чтобы сделать летние четырехдневные рабочие недели еще более удобными для всех“.
Целью введения четырехдневной рабочей недели является предоставление работником технологического подразделения большей гибкости и времени для отдыха. Точное управление собственным рабочим временем будет оставлено в руках самих работников, и все команды смогут регулировать свой трудовой распорядок. По словам Тоомаса Полли, это означает, что сотрудники, работающие по графику или вынужденные дежурить по пятницам, также получат выгоду от нового трудового распорядка.
Работа может быть выполнена за четыре дня
В соответствии с новым трудовым распорядком, летом у технологического подразделения Elisa будет на один рабочий день в неделю меньше, но объем работы не сократится. Согласно опросам работников после проведения пилотных проектов, тот же объем работы можно успешно выполнить за четыре дня, причем этот навык совершенствуется со временем.
„В контексте январского пилотного проекта почти 86% работников отметили, что справились со своей работой за четыре дня, по сравнению с 82% работников прошлым летом. Очевидно, что чем больше люди привыкают к новому трудовому распорядку, тем легче им планировать свое рабочее время“, сказал Тоомас Полли. „Второй пробный период также повысил рейтинг удовлетворенности работников новым трудовым распорядком – летом он составлял 6,57 по семибалльной шкале, а сейчас - 6,71“.
Поскольку технологическое подразделение является партнером других подразделений Elisa, в рамках обоих пилотных проектов также измерили степень влияния свободных пятниц на трудовой распорядок. Прошлым летом две трети партнеров заявили, что четырехдневная рабочая неделя никак не повлияла на их работу, а в январе этот показатель уже вырос до 79%. При этом только два процента работников других подразделений отметили, что сокращенная рабочая неделя оказала существенное влияние на их работу.
По словам Тоомаса Полли, хорошие результаты обусловлены общим пониманием всех участвующих в проекте работников, что они обязаны выполнять необходимые задачи даже при сокращенной рабочей неделе. „Если в некоторые недели вы не успеваете сделать все за четыре дня, то в некоторых случаях можно использовать пятницу, например, чтобы сосредоточиться на задачах, требующих большей концентрации, поскольку в выходные пятничные дни не проводятся собрания и они являются хорошей возможностью сделать дела без спешки“, пояснил он.
В январе выходные дни по пятницам использовались в среднем 67% времени, прошлым летом – 54% времени. „Неиспользованные пятницы в некоторых случаях также заменялись другим днем, например, понедельником, если команда принимала такое решение – в основном для того, чтобы критически важные роли всегда были заполнены и был кто-то, кто может отреагировать на сбои“, добавил руководитель технологического подразделения, отметив, что четырехдневная рабочая неделя доступна для всех работников технологического подразделения Elisa, независимо от их должности, начиная с младшего ИТ-разработчика и заканчивая отраслевым менеджером.
В Elisa гибкий график работы стал более широко применяться с 2015 года, и за эти годы компания научилась адаптироваться к потребностям различных трудовых коллективов, а также к изменениям на рынке труда в целом. В Elisa еще до начала пандемии было понятно, что современный работодатель не может ожидать, что один способ выполнения работы подойдет для всех задач или всех сотрудников. В результате существует бесчисленное множество различных способов работы на разных должностях и на всех уровнях компании. Elisa призывает все компании составить карту реальных потребностей своих трудовых коллективов и соответствующим образом изменить трудовой распорядок.