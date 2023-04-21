ФОТО И ВИДЕО | После пожара от крыши исторического здания остался лишь остов. Полиция возбудила уголовное дело

Вызов на пожар, вспыхнувший в Тарту в доме по адресу Компании, 10, спасатели получили в 20.09. В 22.21 пожар был локализован и в 02.06 потушен. Пострадавших в здании не обнаружено.

Пожар повредил весь мансардный этаж (550 квадратных метров). На данный момент неизвестно, что могло вызвать возгорание.

„Эксперты побывали на месте происшествия, собрали улики. Для выяснения причин пожара и всех обстоятельств полиция возбудила уголовное дело. В настоящий момент нет причин подозревать кого-либо в умышленных действиях“, - сообщили из пресс-службы полиции.

Помимо ресторана, в здании расположены кальянная и коктейльный бар, а на мансардном этаже находится Тартуская городская библиотека.

