Компания Tallink сократит десятки работников

„В связи с передачей ряда судов в долгосрочную аренду мы занимаемся оптимизацией состава“, - сообщила руководитель по коммуникациям Tallink Катри Линк. В настоящий момент извещения о сокращении получили около 20 человек.

„Сейчас нам нечего к этому добавить. Как только появится дополнительная информация, мы дадим об этом знать“, - сказала Линк.

Доход от продаж за год увеличился у Tallink на 61,75%, до 771,4 млн евро.

„Если не произойдет каких-то новых крупных драматических событий, то в текущем году ожидается еще больший рост дохода“, - сказал в феврале изданию Äripäev руководитель судоходной компании Пааво Ныгене.