В порту Мууга грядет коллективное сокращение

В уведомлении о коллективном сокращении, направленном компанией в Кассу по безработице, предприятие отмечает, что „занятие коммерческой деятельностью невозможно в связи с примененными санкциями“.

До войны в Украине в компании работало в среднем 250 сотрудников. Согласно данным Регистра трудовой занятости, в первом квартале этого года их осталось чуть более сотни.

После начала войны в Украине Вячеслав Кантор, владелец AS DBT, работающей в порту Мууга, и Андрей Мельниченко, владелец компании „ЕвроХим“, управляющей аммиачным терминалом в Силламяэ, попали под финансовые санкции Евросоюза.

Всего в рамках санкций ЕС в Эстонии заморожено около 20 млн евро, среди которых активы Кантора и Мельниченко составляет львиную долю.

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