Генменеджер признался, почему один из лучших игроков в истории Эстонии может не сыграть на домашнем ЧМ

Эмбрих родился в Хельсинки, выступал за юношеские и взрослые клубные команды этой страны, а также провел более 30 встреч за сборные Финляндии различных возрастов, но за взрослую команду так и не сыграл. По словам самого 26-летнего форварда, никто ему в смене спортгражданства препятствовать не станет: „На чемпионатах мира я за Финляндию не играл, поэтому могу делать все, что хочу“. Однако на деле ситуация сложнее.

Генменеджер сборной Эстонии Юрий Рооба в подкасте RusDelfi признался, что один из лучших игроков в истории страны может не сыграть на домашнем ЧМ. Хотя вероятность, что он всё же дебютирует за сборную Эстонии велика.

„Эрик может быть и сыграет за главную сборную Эстонии. Мы еще не получили согласие на его регистрацию, но вероятность высокая. Он не играл на чемпионатах мира за основную сборную Финляндии, а от этого зависит, дадут ли ему разрешение играть за сборную Эстонии или нет. Пока ответа нет. Первоначально его разрешили зарегистрировать (разговор состоялся в четверг, 21 апреля - прим. RusDelfi)“, — сказал Юрий Рооба.

В крови Эрика Эмбриха течет эстонская (по папе) и русская (по маме) кровь, но сам он родился в Хельсинки и начинал играть в хоккей в местном HIFK, где уже выступал его старший брат Рихо. В сезоне 2016-17 дебютировал в чемпионате Финляндии за „Эссят“, а вскоре перешел в клуб КХЛ „Йокерит“. Уже 7 декабря 2018 года Эмбрих дебютировал за свою новую команду в матче против ярославского „Локомотива“. „Йокерит„ выиграл 3:0, а для эстонского игрока эта встреча стала отличным трамплином в основной состав. Весной 2019 года он играл за „Йокерит“ в дебютном для себя плей-офф Кубка Гагарина.

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