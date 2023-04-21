ПОДКАСТ | Игрок сборной Эстонии рассказал, на каком языке говорят в раздевалке

Уже в воскресенье, 23 апреля, в ледовом холле Тондираба стартует ЧМ по хоккею в первом дивизионе группы B. В нем примут участие сборные Эстонии, Украины, Японии, Китая, Нидерландов и Сербии.

Самый большой вопрос представляет собой сборная Китая. Страна, которая участвовала в домашней зимней Олимпиаде-2022, но всухую проиграла США (0:8) и Канаде (0:5). Однако именно эту команду генменеджер сборной Эстонии и её форвард называют одним из главных фаворитов турнира в Тондираба. К тому же в среду Эстония сыграла с Китаем товарищеский матч и уступила с минимальным счетом 3:4.

„На бумаге у Китая очень хороший состав и опытные хоккеисты. Большая часть команды играет за китайский клуб „Куньлунь Ред Стар“, который выступает в КХЛ“, — сказал Артемий о сборной Китая

„Китаю очень сильно помогает выступление их клуба в КХЛ. В результате чего за их сборную играют натурализованные канадцы и американцы. В их сборной конечно же есть и китайские хоккеисты, которые начинали с МХЛ, а потом перебрались в КХЛ“, — сказал Юрий Рооба о сопернике сборной Эстонии.

Также Артемий Александров раскрыл секрет, на каком языке идет общение в сборной, в составе которой играют хоккеисты, родившиеся в Ида-Вирумаа, а на тренерском мостике - финский специалист. Чтобы узнать ответ на этот вопрос - прослушайте подкаст.

Билеты на ЧМ первого дивизиона группы B в Таллинне можно купить в Piletitasku.

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