В Таллинне, Маарду и других регионах снижаются цены на отопление(9)
Начиная с апреля компания Utilitas задним числом снижает стоимость тепла в системах центрального отопления почти во всех регионах, где она работает.
По словам директора предприятия Роберта Китта, в последние месяцы поставки топлива позволили несколько более позитивно смотреть в будущее и снизить цену на теплоснабжение.
„Продолжавшиеся с начала текущего года напряженные переговоры завершились в середине апреля подписанием договора на поставку природного газа на следующий сезон — поэтому оказалось возможным снизить цену“, - добавил Китт.
Новые цены на теплоснабжение (к ним добавится НСО):
Таллинн и Маарду 89,68 евро за МВтч
Хаапсалу 78,64 €/МВтч
Йыгева 81,19 €/МВтч
Кейла 73,14 €/МВтч
Кярдла 75,83 €/МВтч (с 1 мая)
Рапла 94,26 €/МВтч
Валга 63,45 €/МВтч
Для сравнения: действующая в марте в Таллинне цена тепла для центрального отопления была 97,15 €/МВтч +НСО.
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