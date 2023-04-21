В Таллинне, Маарду и других регионах снижаются цены на отопление

Цены будут снижены в Таллинне, Маарду и еще шести регионах. В Кярдла цена снизится начиная с мая.

По словам директора предприятия Роберта Китта, в последние месяцы поставки топлива позволили несколько более позитивно смотреть в будущее и снизить цену на теплоснабжение.

„Продолжавшиеся с начала текущего года напряженные переговоры завершились в середине апреля подписанием договора на поставку природного газа на следующий сезон — поэтому оказалось возможным снизить цену“, - добавил Китт.

Новые цены на теплоснабжение (к ним добавится НСО):

Таллинн и Маарду 89,68 евро за МВтч

Кярдла 75,83 €/МВтч (с 1 мая)

Для сравнения: действующая в марте в Таллинне цена тепла для центрального отопления была 97,15 €/МВтч +НСО.

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