Таллиннская гимназия ищет 14 педагогов к 1 сентября. Директор: „Вот такие грустные реалии“

„Наша гимназия опубликовала объявление о наборе специалистов, которых не хватает для осуществления работы в следующем учебном году. И это еще не все заявленные вакансии, что достаточно красноречиво говорит о катастрофической нехватке учителей. Учителя работают с очень большой нагрузкой, а новых специалистов нет и не будет в ближайшем будущем.

Сейчас нужно в кратчайшие сроки реорганизовать учебный процесс в школе, т.к. из-за реформы увеличивается количество уроков на эстонском языке. Мы ждем в школу специалистов, а получаем заявления от работников всех сфер кроме сферы образования. Вот такие грустные реалии. Складывается впечатление, что в школы может прийти любой человек со знанием языка без образования и понимания, что из себя представляет работа с детьми. Это такая детская игра в школу, в несерьезный подход к образованию. Понимают ли эти „новые педагоги“ весь груз ответственности? Вопросов гораздо больше, чем ответов.

Сегодня в большинстве школ все силы брошены на „латание дыр“. Многие учителя переквалифицируются и начинают преподавать другие предметы. Мы набираем студентов педагогических институтов, работников культуры и т.д. И, к огромному сожалению, не видим в рядах кандидатов в учителя авторов реформ образования, хотя очень их ждем. Наши двери для них открыты. И такая ситуация практически во всех школах“, - сказал директор гимназии Денис Преснецов.

С 2024 года в первых и четвертых классах все обучение должно проходить на эстонском языке во всех школах Эстонии.

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