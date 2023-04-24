24.04.2023, 09:20
„Душили на полу, пока не посинел“. В истории с издевательствами над детьми-инвалидами в доме попечения всплыли новые подробности(25)
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• Причастные к делу недоумевают, почему избежало ответственности руководство Lille Kodu.
• Эстонская палата людей с ограниченными возможностями обратилась от имени жертв к канцлеру права.
• Валгаская волость, являющаяся опекуном, намерена подать гражданский иск.
Как утверждают, в полицию информация о том, что в доме попечения Lille Kodu грубо обращаются с детьми с особыми потребностями, поступала задолго до того, как об этом стало широко известно. Как рассказали журналисту издания Eesti Päevaleht несколько источников, о происходящем в доме попечения знали все, об этом ставили в известность и руководство, но все оставалось по-прежнему.