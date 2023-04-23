Новый министр финансов рассказал, о какой сумме автомобильных налогов может идти речь: „Малообеспеченные люди могли бы ездить на более экономичных автомобилях“

Новое правительство предлагает повышение налогов с осторожностью, и придется подождать как минимум до осени, чтобы узнать, какие основные сферы затронут налоговые сборы. Свежеиспеченный министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) обещает, что не позволит ослабить поводья, пишет Eesti Päevaleht.

Коалиционное соглашение помогло немного сэкономить - две министерские должности были упразднены, и есть надежда, что удастся продать здание Министерства сельского хозяйства в Старом городе, когда чиновники переедут в Суперминистерство. „Это тоже деньги“.