Новости Эстонии
23.04.2023, 16:45

Новый министр финансов рассказал, о какой сумме автомобильных налогов может идти речь: „Малообеспеченные люди могли бы ездить на более экономичных автомобилях“

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Вырклаэв: „Быть бедной страной плохо!“
Raimo Poom
poliitikatoimetaja
Евгения Парв
перевод
Март Вырклаэв
Март Вырклаэв
ФОТО: JAANUS LENSMENT | Delfi Meedia

*Целью налога на автомобили является более чистая окружающая среда, гособорона получит выгоду от увеличения доходов и НДС.

* Относительно увеличения НДС для отелей: „Сфер, откуда собрать внушительное суммы, было немного“.

* Бывший волостной старейшина и нынешний министр финансов удивлен критикой самоуправлений в отношении земельного налога.

Новое правительство предлагает повышение налогов с осторожностью, и придется подождать как минимум до осени, чтобы узнать, какие основные сферы затронут налоговые сборы. Свежеиспеченный министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) обещает, что не позволит ослабить поводья, пишет Eesti Päevaleht.

Коалиционное соглашение помогло немного сэкономить - две министерские должности были упразднены, и есть надежда, что удастся продать здание Министерства сельского хозяйства в Старом городе, когда чиновники переедут в Суперминистерство. „Это тоже деньги“.

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