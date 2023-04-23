23.04.2023, 16:45
Новый министр финансов рассказал, о какой сумме автомобильных налогов может идти речь: „Малообеспеченные люди могли бы ездить на более экономичных автомобилях“(85)
Вырклаэв: „Быть бедной страной плохо!“
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*Целью налога на автомобили является более чистая окружающая среда, гособорона получит выгоду от увеличения доходов и НДС.
* Относительно увеличения НДС для отелей: „Сфер, откуда собрать внушительное суммы, было немного“.
* Бывший волостной старейшина и нынешний министр финансов удивлен критикой самоуправлений в отношении земельного налога.
Новое правительство предлагает повышение налогов с осторожностью, и придется подождать как минимум до осени, чтобы узнать, какие основные сферы затронут налоговые сборы. Свежеиспеченный министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) обещает, что не позволит ослабить поводья, пишет Eesti Päevaleht.