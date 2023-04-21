ВИДЕО | Каллас: поправки, касающиеся равенства браков, надо принять как можно скорее

В этом году летний отпуск у парламентариев начинается 15 июня, поэтому правительство должно закончить разработку пакета не позднее конца мая.

„Мы связаны с графиком работы Рийгикогу. У нас есть определенные срочные темы, которые нужно решить до Яанова дня. Министерства работают так быстро, насколько это только возможно. Судя по всему, последний срок, когда эти вещи должны быть переданы в Рийгикогу, - это конец мая“, - сказала премьер-министр Кая Каллас Delfi.

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На вопрос о том, будет ли на законодательном уровне регулироваться венчание в церкви, Каллас сказала, что у нас светское государство и регистрацию брака осуществляет государство, а церкви, скорее всего, просто будут сами решать, кого провозглашать парой, кого нет.

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