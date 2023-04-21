Эксперт предложил альтернативу автомобильному налогу: прекращение практики „схем“ на рынке труда принесло бы государству 100 млн евро(4)
Вместо того, чтобы пополнять бюджет за счет предложенных новым правительством повышений налогов, эксперт по рабочей силе и руководитель предприятия арендной рабочей силы Finesta Хейкки Мяки предлагает такой план организации рынка труда, который решит гораздо больше задач. Альтернативой проведению необходимых анализов и составлению планов по введения новых налогов могло бы стать, так сказать, убивающие сразу двух зайцев решение, которое не только нормализует рынок труда, но и заодно пополнит государственный кошелек.
Все дело в том, что на рынке труда уже годами путем разных схем формируются рабочие места с низкой заработной платой. Так называемые „схемы“ возникли из-за требования эстонского государства платить иностранному работнику как минимум среднюю эстонскую зарплату, то есть 1685 евро. Очевидно, что такие требования не приносят нам больше хороших топ-специалистов, а, наоборот, сдерживают экономическую среду и инвестиции, потому что для эстоноземельцев охраняется и сохраняется более простая работа. К сожалению, условие средней заработной платы распространяется на все рабочие должности и не учитывает тот факт, что большинство людей, живущих в Эстонии, не получают такой высокой заработной платы.
Местной рабочей силы не хватает, и поэтому спрос на рынке острый даже на более простые должности, и при этом мы находимся в ситуации, когда иностранные рабочие приезжают в Эстонию с трудовым договором из другой страны Европейского Союза – например из Польши – или даже как обычные туристы, не имеющие трудового договора вообще ни с одной страной. К сожалению, в Эстонии услуги трудового посредничества предлагают многие такие компании, которые не несут ответственности за то, где и как уплачиваются налоги и выплачиваются ли они вообще. Это позволяет обойти требование государства о средней заработной плате и означает, что, хотя работа выполняется в Эстонии, государство получает от таких работников только, видимо, налог с оборота, но не другие важные налоги – такие как социальный налог или налог на страхование по безработице. Таким образом, страна теряет значительную часть налоговых поступлений – точно более 100 миллионов евро, не говоря уже о том, что работники лишены социальной защиты. Кроме того, требование средней заработной платы искажают картину рынка труда, сильно ограничивает предпринимательство в условиях свободной рыночной экономики и конкуренции, а инвестиции направляются в другие страны, где доступность рабочей силы выше.
Нынешняя ситуация может быть смягчена изменением требования средней заработной платы. Ситуацию также помогло бы улучшить обязательство для предлагающих в Эстонии работу предприятий нести ответственность и отслеживать найм работников – с тем, чтобы люди выходили на работу на основе правильных договоров, и чтобы они получали оплату на справедливой основе – и это и в том случае, когда речь идет о посреднических компаниях, занимающихся трудоустройством в Эстонии. Если отсутствует корректный договор, то не только государство лишается налоговых поступлений, но и работники остаются без медицинской страховки, не говоря уже о пенсии.
Путем изменения требования по средней заработной плате можно было бы решить возросшую проблему нехватки квалифицированной рабочей силы, что тормозит развитие предприятий, также это позволило бы увеличить налоговые поступления, реализовать на практике принцип равного и справедливого отношения к работникам, а также повысить уверенность работников по части социальных гарантий. Исходящее из требования средней зарплаты несправедливое и препятствующее предпринимательству ситуация ожидает срочного решения, что также принесет государству столь необходимые налоговые поступления и снова сделает Эстонию более привлекательной для инвестиций.
Создается впечатление, что государство пошло по более легкому пути и решило увеличить налоговую нагрузку вместо того, чтобы предпринять действительно важные шаги по повышению эффективности экономической среды. Серая зона в использовании рабочей силы, похоже, не беспокоит политиков и не стоит сегодня ни у кого из них на повестке дня. Это только благоприятствует сторонникам недобросовестных методов и способствует их конкурентному преимуществу и положению на рынке. Бездействуя, государство само поощряет теневую экономику, наносит вред экономической среде, а также наносит ущерб имиджу нашей страны.
Если ничего не изменится на уровне принимающих решения в государстве, и, если эти люди продолжат сидеть сложа руки, то многим нашим предприятиям в будущем придется закрыться или переехать в другие страны. Литва уже стала самой привлекательной страной Балтии с точки зрения иностранных инвестиций, и пришло время принять меры, чтобы вернуть это звание Эстонии.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.