День открытых дверей: уже в эту субботу каждый может побывать в Рийгикогу(3)
В субботу, 22 апреля, Рийгикогу отпразднует свою 104 годовщину традиционным днем открытых дверей, который на этот раз посвящен летнему Молодежному певческому и танцевальному празднику „Püha on maa“ и году движения. Мероприятия для гостей также предлагают Таллиннская центральная библиотека и молодежные организации Кайтселийта „Кодутютред“ и „Нооред Коткад“.
День открытых дверей начнется с концерта ансамбля медных духовых инструментов „Tärkamine“ Ныммеской музыкальной школы с балкона замка Тоомпеа. Гостей поприветствует спикер Рийгикогу Лаури Хуссар.
В течение всего дня все желающие смогут принять участие в экскурсиях по замку Тоомпеа, встретиться с недавно избранными депутатами, а также посетить башню „Длинный Герман“.
В кафе замка Урмас Вайно расспросит недавно избранных депутатов Арво Аллера, Марио Кадастика, Эстер Карузе, Тийта Марана, Рийну Солман и Кадри Тали об их связанных с работой в парламенте ожиданиях и планах. Грете Лыбу проведет обсуждение на тему „Как сделать движение частью стиля жизни?“, в котором примут участие депутаты парламента Кармен Йоллер, Танель Кийк, Эвелин Пооламетс, Рийна Солман, Рейли Ранд и Хендрик Йоханнес Террас.
В конференц-зале пройдет традиционная мнемовикторина, в которой примут участие команды депутатов Рийгикогу, школ и коллективов молодежного праздника песни и танца. В команды Рийгикогу входят члены парламента Арво Аллер, Андрей Коробейник, Евгений Осиновский, Марек Рейнаас, Рийна Солман и Тимо Суслов.
Экскурсии проведут депутаты Рийгикогу Эдуард Одинец и Анти Пооламетс.
В замке будут организованы воркшопы инновационной программы „Liikuma Kutsuv Kool“ и Эстонского паралимпийского комитета, приуроченные к году движения, а также зоны Эстонского музея здоровья и Эстонского музея спорта и Олимпийских игр. В гостях у парламента также Таллиннская центральная библиотека с подвижными играми и библиотечным автобусом „Katarina Jee“.
С приветствием от имени XIII Молодежного певческого и танцевального праздника выступят молодые исполнители народной музыки из коллектива „Õhin“; танцем можно будет совместно отметить летний праздник. В Белом зале пройдет приветственный концерт с Молодежного певческого и танцевального праздника „Püha on maa“. В вестибюле здания Рийгикогу продаются билеты на певческий и танцевальный праздник, а также приуроченные к нему сувениры.
Первый избранный народом Эстонии представительный орган – Учредительное Собрание – был созван в Таллинне 23 апреля 1919 года. Рийгикогу празднует это знаменательное событие на дне открытых дверей. В этом году мероприятие проводится в 23-й раз.
Вход и мероприятия – бесплатно!
Программа дня открытых дверей в Рийгикогу.