День открытых дверей: уже в эту субботу каждый может побывать в Рийгикогу

День открытых дверей начнется с концерта ансамбля медных духовых инструментов „Tärkamine“ Ныммеской музыкальной школы с балкона замка Тоомпеа. Гостей поприветствует спикер Рийгикогу Лаури Хуссар.

В течение всего дня все желающие смогут принять участие в экскурсиях по замку Тоомпеа, встретиться с недавно избранными депутатами, а также посетить башню „Длинный Герман“.

В кафе замка Урмас Вайно расспросит недавно избранных депутатов Арво Аллера, Марио Кадастика, Эстер Карузе, Тийта Марана, Рийну Солман и Кадри Тали об их связанных с работой в парламенте ожиданиях и планах. Грете Лыбу проведет обсуждение на тему „Как сделать движение частью стиля жизни?“, в котором примут участие депутаты парламента Кармен Йоллер, Танель Кийк, Эвелин Пооламетс, Рийна Солман, Рейли Ранд и Хендрик Йоханнес Террас.

В конференц-зале пройдет традиционная мнемовикторина, в которой примут участие команды депутатов Рийгикогу, школ и коллективов молодежного праздника песни и танца. В команды Рийгикогу входят члены парламента Арво Аллер, Андрей Коробейник, Евгений Осиновский, Марек Рейнаас, Рийна Солман и Тимо Суслов.

Экскурсии проведут депутаты Рийгикогу Эдуард Одинец и Анти Пооламетс.

В замке будут организованы воркшопы инновационной программы „Liikuma Kutsuv Kool“ и Эстонского паралимпийского комитета, приуроченные к году движения, а также зоны Эстонского музея здоровья и Эстонского музея спорта и Олимпийских игр. В гостях у парламента также Таллиннская центральная библиотека с подвижными играми и библиотечным автобусом „Katarina Jee“.

С приветствием от имени XIII Молодежного певческого и танцевального праздника выступят молодые исполнители народной музыки из коллектива „Õhin“; танцем можно будет совместно отметить летний праздник. В Белом зале пройдет приветственный концерт с Молодежного певческого и танцевального праздника „Püha on maa“. В вестибюле здания Рийгикогу продаются билеты на певческий и танцевальный праздник, а также приуроченные к нему сувениры.