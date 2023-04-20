ЧП и криминал
20.04.2023, 20:56

ФОТО и ВИДЕО| В Тарту горело здание, в котором расположен ресторан, пожар локализован

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Обновлено в 21.42

В самом центре Тарту горит здание ресторана La Dolce Vita. На месте работают спасатели.

Вызов поступил в Центр тревоги в четверг в 20:09.

Чтобы найти очаг возгорания, спасатели разобрали конструкции крыши и стен. Пострадавших в здании не обнаружено.

Помимо ресторана, в здании есть кальянная и коктейльный бар, а на мансардном этаже находится Тартуская городская библиотека.

Поздно вечером пожар локализовали, спасатели ведут поиск последних очагов возгорания. Огонь не распространился с кровельного этажа вниз.

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