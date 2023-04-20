20.04.2023, 18:44
ВИДЕО | Ратас: „До выборов ни одна партия не говорила о повышении налогов. Это обман избирателей“(20)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня перед Домом Стенбока состоялся первый пикет против повышения налогов. Его организаторы – члены Центристской партии – декларировали свою позицию: они выступают против обмана и за отмену повышения налогов.
Во время пикета из правительственного здания то и дело выходили новоиспеченные министры. Председатель Центристской партии пользовался моментом и задавал им вопросы перед протестующими. Например, у министра социальной защиты Сигне Рийсало и министра финансов Марта Вырклаэва он спросил действительно ли средней пенсии по старости хватит для оплаты места в доме попечения.
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