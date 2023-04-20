Исторический прецедент? Оператор парковки вернул водителю штраф

Водитель припарковал в Тарту свою машину 20 октября 2022 года на стоянке по адресу Л.Пуусепа, 2. Фирма AS Ühisteenused оштрафовала его на сумму 30 евро. По словам водителя, там, где он припарковался, не было ни одного знака, говорящего о том, что парковка платная. Через дорогу, на другой улице соответствующий знак имеется. Хотя водитель оплатил штраф, он обратился в комиссию по потребительским спорам при Департаменте защиты потребителя и технического надзора, чтобы выяснить, в самом ли деле там, где он оставил свою машину, парковка является платной.

Следует предполагать типовые условия

Фирма AS Ühisteenused пояснила комиссии, что парковка на Л. Пуусепа, 2 является частной и платной. „О том, что речь идет о частной парковке, свидетельствует знак 643 на въезде на парковку [---]. Он указывает на то, что это частное владение, что в свою очередь дает въезжающему на парковку знать, что он въезжает на частную парковку и что условия для парковки там устанавливает управляющий частной парковкой“, - написано в ответе фирмы.

По словам AS Ühisteenused, оставляя машину на парковке, водитель согласился с условиями парковки.

По мнению фирмы, на парковке действуют типовые условия как часть договора согласно части 1 статьи 37 Обязательственно-правового закона ( Võlaõigusseadus - VÕS) ,

„Типовые условия являются частью договора, если пользователь условий до заключения договора или во время его заключения ясно указал на них как на часть договора и другая сторона договора имела возможность узнать их содержание. Типовые условия являются частью договора также в случае, если, исходя из способа заключения договора, можно было предположить их наличие, и другая сторона договора имела возможность узнать их содержание“.

Согласно пункту 8 условий парковки, в случае их нарушения у оператора парковки есть право выписать договорный штраф.

Поэтому фирма стояла на том, что договорный штраф был оформлен обоснованно. На момент проверки машины водитель парковку не оплатил.

Фирма вернула сумму штрафа обратно