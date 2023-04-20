ЧП и криминал
20.04.2023, 15:15

Обманул близкий родственник: на имя жительницы Эстонии без ее ведома взяли большой кредит

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ФОТО: Shutterstock

Жительница Йыгевамаа лишилась денег из-за родственника, который воспользовался ее ИД-картой.

В среду, 19 апреля, в полицию обратилась 49-летняя женщина, близкий родственник которой без ее ведома воспользовался ее ИД-картой и паролями, взяв кредит и заказав различные услуги.

По предварительной оценке, ущерб составил 12 072 евро.

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