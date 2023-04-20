ФОТО | На восточной границе Эстонии открылся новый автоматический погранпункт
На юго-востоке Эстонии завершилась реновация пограничного пункта Саатсе, где отныне местные жители смогут проходить пограничный контроль автоматически.
На восточной границе Эстонии, в расположенном в Саатсе пограничном пункте, который используют преимущественно местные жители, с годами количество пересечений границы значительно сократилось. Десять лет назад через Саатсе границу пересекало пару десятков человек в день. На сегодняшний день это сократилось по разным причинам до нескольких человек в день.
Поскольку местные жители хотели, чтобы пограничный пункт продолжил работать и в будущем, Департамент полиции и пограничной охраны решил его автоматизировать. Это означает, что пограничники впредь не должны находиться там постоянно.
„Автоматический пограничный контроль могут проходить граждане Эстонии и живущие в Эстонии иностранцы, у которых имеется биометрический паспорт“ – сказала руководитель бюро пограничного контроля Департамента полиции и погранохраны Эве Калмус. „Благодаря этому пограничники смогут охранять границу, в то время как технологии будут выполнять работу, которую можно автоматизировать. Если надо приехать на место, то это сделает находящийся поблизости пограничный патруль.“
Вице-канцлер Министерства внутренних дел по внутренней безопасности Вейко Коммусаар отметил, что автоматический пограничный контроль – это направленное в будущее решение, и Министерство внутренних дел постоянно ищет и помогает разрабатывать новые решения, которые позволяют доверить значительную часть работы компьютерам. „Разумеется, это не означает, что в Саатсе пограничный контроль будет полностью доверен технике. Люди будут следить с помощью камер за процессами и управлять ими, при необходимости можно будет быстро вмешаться“, – заявил Коммусаар.
Он добавил, что автоматический пограничный контроль, т. е. так называемое ABC-решение, не ограничивается обслуживанием пограничных пунктов, где границу пересекают несколько человек в день. „В Таллиннском аэропорту и на Нарвском пограничном пункте эти системы действуют очень успешно и всячески себя оправдали“, – сказал Коммусаар.
Руководитель отдела бизнес-услуг Центра инфотехнологий и развития (SMIT) Министерства внутренних дел Марти Лунг отметил, что это самый современный пограничный пункт Эстонии. „Более того, это первый в Европе пограничный пункт на границе Шенгена, который не имеет постоянного персонала и функционирует в виде самообслуживания. За 15 лет существования Центра инфотехнологий и развития (SMIT) – это безусловно одно из самых высокотехнологичных и направленных в будущее решений, которое было создано в сотрудничестве с Департаментом полиции и пограничной охраны.“
По словам Лунга, благодаря установленным на пограничном пункте ABC-воротам пересечение границы станет более удобным и при этом останется безопасным, поскольку и впредь будет иметься полный обзор происходящего на пограничном пункте.
Реновацию пограничного пункта осуществило Riigi Kinnisvara AS. „Наша задача – создать для общественного сектора качественную среду для работы и обслуживания. В новом здании пограничного пункта Саатсе мы учли особенности местной работы на границе и технические требования. Теперь работа пограничников упростилась и пересечение границы больше соответствует современным условиями“, – сказал директор по развитию недвижимости Riigi Kinnisvara AS Михкель Мягер.
Реновация пограничного пункта обошлась в 250 000 евро и финансировалась полностью Фондом внутренней безопасности Европейского союза.
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