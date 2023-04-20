Экономика
20.04.2023, 12:50

Восемь человек арестованы в Дании по подозрению в манипуляции рынком электричества

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ФОТО: eleonimages | Shutterstock

Восемь работников датской трейдерской энергетической компании были арестованы по подозрению в манипуляции рынком электричества. Предприятие занимается торговлей электричеством на бирже Nord Pool, и полиция подозревает его работников в незаконном получении прибыли в размере сотен миллионов датских крон (EUR/DKK: 7.45), пишет dv.ee.

„У нас есть серьезное подозрение, что эти люди получили незаконную прибыль путем манипулирования рынком и заработали на этом сотни миллионов крон“, – передает издание Borsen слова заместителя инспектора полиции Саши Нильсен.

По ее словам, полиция провела рейд в нескольких точках города Орхус и окрестностей Северной Зеландии, чтобы арестовать этих людей. Полиция отказалась называть компанию, в которой работают арестованные.

Читайте подробнее на dv.ee.

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