Восемь человек арестованы в Дании по подозрению в манипуляции рынком электричества

„У нас есть серьезное подозрение, что эти люди получили незаконную прибыль путем манипулирования рынком и заработали на этом сотни миллионов крон“, – передает издание Borsen слова заместителя инспектора полиции Саши Нильсен.

По ее словам, полиция провела рейд в нескольких точках города Орхус и окрестностей Северной Зеландии, чтобы арестовать этих людей. Полиция отказалась называть компанию, в которой работают арестованные.

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