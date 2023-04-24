ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Что станет с работником, если его призовут на срочную службу или на учения резервистов?

Каким образом работник, отправляющийся на сборы резервистов, должен сообщить об этом работодателю: достаточно ли сказать устно или необходимо сделать это в письменной форме? Может ли работодатель расторгнуть трудовой договор с работником, если работник находится на срочной службе и не может выполнять трудовые обязанности? Как в таком случае рассчитывается очередной отпуск работника? Причисляется ли время службы в армии к трудовому стажу?