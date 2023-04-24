Новости Эстонии
24.04.2023, 11:51

ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Что станет с работником, если его призовут на срочную службу или на учения резервистов?

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Vladimir Logatšev
Tööinspektsiooni juhtiv nõustamisjurist
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Если работника призвали на срочную службу или на учения резервистов, может ли работодатель воспрепятствовать этому или потребовать, чтобы параллельно работник выполнял свои должностные обязанности?

Каким образом работник, отправляющийся на сборы резервистов, должен сообщить об этом работодателю: достаточно ли сказать устно или необходимо сделать это в письменной форме? Может ли работодатель расторгнуть трудовой договор с работником, если работник находится на срочной службе и не может выполнять трудовые обязанности? Как в таком случае рассчитывается очередной отпуск работника? Причисляется ли время службы в армии к трудовому стажу?

На страницах газеты Maaleht отвечает ведущий юрист-консультант Инспекции труда Владимир Логачев:

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