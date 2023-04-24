24.04.2023, 11:51
ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Что станет с работником, если его призовут на срочную службу или на учения резервистов?(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Если работника призвали на срочную службу или на учения резервистов, может ли работодатель воспрепятствовать этому или потребовать, чтобы параллельно работник выполнял свои должностные обязанности?
Каким образом работник, отправляющийся на сборы резервистов, должен сообщить об этом работодателю: достаточно ли сказать устно или необходимо сделать это в письменной форме? Может ли работодатель расторгнуть трудовой договор с работником, если работник находится на срочной службе и не может выполнять трудовые обязанности? Как в таком случае рассчитывается очередной отпуск работника? Причисляется ли время службы в армии к трудовому стажу?