ВИДЕО | Первая пресс-конференция нового правительства. Кая Каллас ответила на обвинения: „Я не обманывала. Наоборот“(31)
Первая пресс-конференция нового правительства состоялась в Доме Стенбока в 12 часов. В ней приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Маргус Цахкна и министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.
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Перед пресс-конференцией состоялось первое заседание нового кабинета министров. Смотрите фото!
На пресс-конференции премьер-министр отметила, что все новые министры полны энтузиазма. „Сейчас трудные времена, и наша задача - принимать решения, которые четко направлены на будущее и создают этот фундамент. Эти решения необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность Эстонии, благосостояние наших людей, предложить лучшие услуги, сохранить эстонский язык и культуру, обеспечить лучшее будущее нашим детям и внукам“, - сказала Каллас и отметила, что ни для кого не секрет, что это будет непросто.
„Конечно, нам тоже хотелось бы принимать популярные решения, но для того, чтобы жизнь в Эстонии была лучше, надо принимать и непопулярные решения“.
Министр иностранных дел сказал, что уже успел встретиться с коллегами из соседних стран. Большим вызовом является июльский саммит НАТО в Вильнюсе. Наш регион должен четко дать понять, что необходимо предпринимать дальнейшие шаги для вступления Украины в альянс. Важно, чтобы и Швеция вслед за Финляндией как можно скорее вступила в НАТО. Говоря о коалиционном договоре, Цахкна отметил, что поставлены очень амбициозные цели. Речь идет не о том, чтобы урезать расходы, а о том, чтобы привести в порядок налоговую базу государства, чтобы в итоге люди получали более качественные услуги. При этом, кроме вопроса налогов, есть много других важных тем, с которыми новое правительство планирует разобраться.
Министр внутренних дел сказал в свою очередь, что в его сфере предстоит сделать многое. Например, пересмотреть систему общественного транспорта. Что касается повышения налогов, то теперь важно повысить минимальную зарплату, что должно существенно смягчить последствия.
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На вопрос Delfi, что премьер-министр может сказать людям, которые чувствуют себя обманутыми, Каллас ответила, что никого не обманывала: „Нет, я не обманывала. Я, наоборот, говорю очень честно. Если вы посмотрите на этот мем, который мне предъявляют, то 26 октября Мооника Хельме говорит: „Давайте сейчас поговорим о налогах и о запланированных вашим правительством налоговых повышениях“. 26 октября было то правительство, которое было. И я могла ответить только от имени того правительства, которое было тогда. Я не могла отвечать за правительство, которое будет сформировано в будущем. Мы ведь никогда не знаем, что будет. Если это действует вечно, то где черта? Через 30 лет ко мне тоже придут и скажут: „Слушай, помнишь, 26 октября 2022-го ты сказала что-то подобное“?“ Она отметила, что если ты не принимаешь никаких решений, то и предъявить тебе что-то сложно.
„Я смотрю в зеркало и говорю, что мы делаем правильные вещи. Это сложно, это трудно, и мы должны объяснять это людям. Но могли ли мы сказать об этом до выборов? Не могли. Просто по той причине, что у нас своя предвыборная программа, но мы знаем, что никто из нас в одиночку выборы не выигрывает. Это значит, что мы создадим коалицию. Какими будут партнеры по коалиции, каким образом распределятся голоса, какую коалицию мы будем формировать, от этого зависит, какие будут программы и на какие компромиссы придется идти. И только тогда станет ясно, каковы будут расходы“. Каллас подчеркнула, что прогнозы Министерства финансов до выборов в отношении государственного бюджета были совершенно иными, чем весной, когда дыра оказалась намного больше, чем предполагалось осенью.
Глава правительства сказала, что центристы сейчас, организовывая акции против повышения налогов, занимаются популизмом. Они обещают людям многое, но не говорят, откуда взять на это все деньги.
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