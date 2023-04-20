ВИДЕО | Первая пресс-конференция нового правительства. Кая Каллас ответила на обвинения: „Я не обманывала. Наоборот“

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Перед пресс-конференцией состоялось первое заседание нового кабинета министров. Смотрите фото!

На пресс-конференции премьер-министр отметила, что все новые министры полны энтузиазма. „Сейчас трудные времена, и наша задача - принимать решения, которые четко направлены на будущее и создают этот фундамент. Эти решения необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность Эстонии, благосостояние наших людей, предложить лучшие услуги, сохранить эстонский язык и культуру, обеспечить лучшее будущее нашим детям и внукам“, - сказала Каллас и отметила, что ни для кого не секрет, что это будет непросто.

„Конечно, нам тоже хотелось бы принимать популярные решения, но для того, чтобы жизнь в Эстонии была лучше, надо принимать и непопулярные решения“.

Министр иностранных дел сказал, что уже успел встретиться с коллегами из соседних стран. Большим вызовом является июльский саммит НАТО в Вильнюсе. Наш регион должен четко дать понять, что необходимо предпринимать дальнейшие шаги для вступления Украины в альянс. Важно, чтобы и Швеция вслед за Финляндией как можно скорее вступила в НАТО. Говоря о коалиционном договоре, Цахкна отметил, что поставлены очень амбициозные цели. Речь идет не о том, чтобы урезать расходы, а о том, чтобы привести в порядок налоговую базу государства, чтобы в итоге люди получали более качественные услуги. При этом, кроме вопроса налогов, есть много других важных тем, с которыми новое правительство планирует разобраться.

Министр внутренних дел сказал в свою очередь, что в его сфере предстоит сделать многое. Например, пересмотреть систему общественного транспорта. Что касается повышения налогов, то теперь важно повысить минимальную зарплату, что должно существенно смягчить последствия.