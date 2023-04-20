Разработана программа развития системы водоснабжения и канализации Таллинна

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, в Таллинне будут использоваться экологичные системы ливневой канализации, которые сделают городское пространство более современным и комфортным, а также позволят уменьшить риски затопления улиц.

„В число экологичных решений входят пруды, площадки для сточных вод и открытые каналы. Чем меньше ливневых вод попадает на очистные станции, тем больше сохраняется экологический баланс Балтийского моря“, - сказал Свет.

Программа развития предусматривает рост объемов реконструкции сетей водоснабжения и канализации, включая создание точек подключения на объектах, где они отсутствовали. Работы планируется производить в том числе и закрытым методом, что является более экологичным и позволяет снизить влияние на повседневную жизнь горожан. Работы будут проводиться в сотрудничестве с собственниками сетей и предприятиями водоснабжения, при этом будет учитываться план реконструкции улиц.

В соответствии с программой Таллинн значительно увеличит инвестиции в развитие системы раздельной канализации, что является важной экологической инвестицией, позволяя снижать риски затопления улиц и помогая беречь Балтийское море.

Обязанность составления программы развития вытекает из Закона о коммунальном водоснабжении и канализации. Программа развития систем водоснабжения и канализации будет действовать по меньшей мере 12 лет. Она будет пересматриваться не реже чем раз в четыре года и при необходимости корректироваться. Программа развития системы водоснабжения и канализации Таллинна является основой для программ развития действующих в Таллинне предприятий водоснабжения.

Все заинтересованные приглашаются на общественную дискуссию, которая состоится 25 апреля в 17.30 в Таллиннском представительском центре (пл. Вабадузе 7, 1 этаж). С программой развития можно ознакомиться на странице tallinn.ee/uvk (на эстонском языке), обратная связь принимается до полудня 4 мая.

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