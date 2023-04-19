Новости Эстонии
19.04.2023, 21:01

В лучших традициях EKRE: депутат Рийгикогу Калле Грюнталь сравнил Каю Каллас со Сталиным

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Калле Грюнталь
Калле Грюнталь
ФОТО: TIIT BLAAT | DELFI MEEDIA

На первом инфочасе правительства в Рийгикогу XV созыва премьер-министр Кая Каллас отвечала на вопросы депутатов, касавшихся изменений в налогообложении и пособиях для многодетных семей. Хотя у нас появилось новое правительство и парламент, в парламентской дискуссии мало что изменилось: оппозиция и коалиция обвиняют друг друга во лжи, в ход пошли и исторические параллели с кровавыми диктаторами.

„Я уверен, что вы очень сильны в истории и знаете, конечно, такого человека как Иосиф Виссарионович Сталин“, - начал свой вопрос член фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Калле Грюнталь.

„Когда Эстонию присоединили к Советскому Союзу, то одним из направлений деятельности Сталина была принудительная коллективизация, когда зажиточные хуторяне должны были вступать в колхозы, люди должны были отдавать свое имущество, животных и так далее“, - продолжил парламентарий.

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