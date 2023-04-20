Андрей Коробейник: налог на продукты питания нужно снизить до 5%

„Годовой рост цен на продукты питания в марте этого года оставался очень быстрым, достигнув 25%. Рост цен коснулся всех основных продуктов питания, некоторые из них подорожали более чем в полтора раза, поэтому снижение НДС на продукты питания до пяти процентов является важным шагом для поддержки жителей и бизнесов нашей страны, — утверждает Андрей Коробейник. — Эстония является одним из четырех государств-членов Европейского союза, где не применяется пониженная ставка НДС на продукты питания. Большинство стран снизили НДС до 0-15 процентов. Например, в Финляндии НДС на продукты питания составляет 14%, в Швеции 12%, в Испании и Италии 4%, а в Латвии с 2018 года действует 5% НДС на свежие овощи и фрукты. Еда составляет очень большую часть бюджета средней семьи, на это тратится более 20% семейного бюджета“.

Избранный от Пярнуского уезда депутат парламента добавляет, что снижение НДС на продукты питания сделает их более доступными для людей с низкими доходами и улучшит качество жизни этих людей. „Исследования показывают, что рост цен оказывает существенное влияние на потребление продуктов питания — увеличивается доля товаров со скидкой и более дешевых продуктов в потребительских корзинах, что, в свою очередь, влияет на качество жизни. Жители Эстонии предпочитают местные продукты, но обращают большое внимание и на цену“, — добавляет Андрей Коробейник.

Член правления Центристской партии добавляет, что цены на все ресурсы выросли, а поскольку правительство во главе с Партией реформ приняло решение не поддерживать эстонских предпринимателей, то кульминация экономического кризиса еще впереди.