Андрей Коробейник: налог на продукты питания нужно снизить до 5%(18)
Вице-председатель парламентской фракции Центристской партии Андрей Коробейник инициировал законопроект о снижении НДС на продукты питания до пяти процентов. По словам депутата, в свете планируемого повышения налогов государство обязано прийти на помощь своему народу.
„Годовой рост цен на продукты питания в марте этого года оставался очень быстрым, достигнув 25%. Рост цен коснулся всех основных продуктов питания, некоторые из них подорожали более чем в полтора раза, поэтому снижение НДС на продукты питания до пяти процентов является важным шагом для поддержки жителей и бизнесов нашей страны, — утверждает Андрей Коробейник. — Эстония является одним из четырех государств-членов Европейского союза, где не применяется пониженная ставка НДС на продукты питания. Большинство стран снизили НДС до 0-15 процентов. Например, в Финляндии НДС на продукты питания составляет 14%, в Швеции 12%, в Испании и Италии 4%, а в Латвии с 2018 года действует 5% НДС на свежие овощи и фрукты. Еда составляет очень большую часть бюджета средней семьи, на это тратится более 20% семейного бюджета“.
Избранный от Пярнуского уезда депутат парламента добавляет, что снижение НДС на продукты питания сделает их более доступными для людей с низкими доходами и улучшит качество жизни этих людей. „Исследования показывают, что рост цен оказывает существенное влияние на потребление продуктов питания — увеличивается доля товаров со скидкой и более дешевых продуктов в потребительских корзинах, что, в свою очередь, влияет на качество жизни. Жители Эстонии предпочитают местные продукты, но обращают большое внимание и на цену“, — добавляет Андрей Коробейник.
Член правления Центристской партии добавляет, что цены на все ресурсы выросли, а поскольку правительство во главе с Партией реформ приняло решение не поддерживать эстонских предпринимателей, то кульминация экономического кризиса еще впереди.
„В условиях ценового давления со стороны импортных товаров большая часть эстонской пищевой промышленности находится на грани выживания. Иностранные производители продуктов питания, реализующие свою продукцию на нашем рынке, у себя в стране в основном работают на льготных условиях. Я уверен, что снижение НДС на продукты питания до 5% является необходимым шагом для обеспечения достойного уровня жителей Эстонии в нынешней ситуации“, — говорит Андрей Коробейник.
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