Принято решение поднять носовую аппарель парома „Эстония“ и произвести съемку автомобильной палубы(11)
Представители следственных ведомств в области транспортной безопасности Эстонии (OJK), Швеции (SHK) и Финляндии (SIAF) встретились сегодня в Хельсинки для того, чтобы составить план дальнейших действий по расследованию причин гибели парома „Эстония“.
„Шведский центр по расследованию происшествий (SHK) организовал международный тендер, чтобы найти подходящую компанию для подъема аппарели. Ведомства по расследованию происшествий в сфере безопасности трех стран продолжат совместную работу по планированию и подготовке подъема. Как было договорено в 2020 году, когда мы начали предварительную оценку, ведущей страной в исследованиях является Эстония“, - сказал директор эстонского центра расследования инцидентов с безопасностью (OJK) Мярт Отс.
„Мы решили поднять с морского дня носовую аппарель парома „Эстония“ и провести съемку автомобильной палубы“, - сообщил заместитель руководителя SHK Йонас Бэкстранд. „В ходе исследованияй 2021 года выяснилось, что носовая аппарель больше не прикреплена к корпусу судна. Мы решили поднять аппарель, чтобы ее тщательно изучить“.
Правительство Швеции выделило на производство работ 25 млн шведских крон (2,2 млн евро). „Мы решили подписать договор с норвежской компанией Reach Subsea AS. Исследования будут проводится с помощью судна Viking Reach, - сообщил Бэкстранд. - Точное время проведения исследований еще уточняется“.
Представители трех стран договорились, что аппарель доставят в Эстонию, где она будет досконально изучена.
В настоящее время Таллиннский технический университет продолжает работу по моделированию столкновения судна с морским дном, модель должна быть готова к концу августа. Продолжается интервьюирование спасенных с судна людей. Идет подготовка тендера на моделирование носовой части парома, эту работу финансирует Эстония.
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