19.04.2023, 20:43
ВИДЕО | Михаил Кылварт о внутреннем климате в Центристской партии: напряжение есть, это видно(8)
Мэр Таллинна Михаил Кылварт по-прежнему убежден, что съезд Центристской партии нужно проводить в ближайшее время, а не летом 2024 года. „Моя цель — не позиция председателя партии, моя цель — будущее партии“, — говорит он.
Совет Центристской партии (ЦП) принял в субботу решение не созывать этой весной внеочередной партийный съезд. За это решение проголосовали 75 участников заседания, против — 74.
Пару дней назад Михаил Кылварт направил однопартийцам письмо, в котором преложил провести конференцию, посвященную будущему съезду ЦП. Он также призвал провести акции протеста против повышения налогов.