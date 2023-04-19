19.04.2023, 16:09
Пропавший в Пярну 29-летний мужчина найден
ФОТО: | Eero Vabamaegi
Полиция просила помощи в поисках 29-летнего мужчины, который пропал в Пярну. Вскоре поступило сообщение, что мужчина вернулся домой и с ним все хорошо.
Ранее сообщалось, что в последний раз его видели 15 апреля в районе Ряэма в Пярну. В тот же день он в последний раз вышел на связь с близкими. После этого его местонахождения было неизвестно.
Полиция просила всех, кто видел пропашего или располагает информацией о возможном нахождении, сообщить об этом по номеру 112.
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