ЧП и криминал
19.04.2023, 16:09

Пропавший в Пярну 29-летний мужчина найден

 
ФОТО: Eero Vabamägi | Eero Vabamaegi

Полиция просила помощи в поисках 29-летнего мужчины, который пропал в Пярну. Вскоре поступило сообщение, что мужчина вернулся домой и с ним все хорошо.

Ранее сообщалось, что в последний раз его видели 15 апреля в районе Ряэма в Пярну. В тот же день он в последний раз вышел на связь с близкими. После этого его местонахождения было неизвестно.

Полиция просила всех, кто видел пропашего или располагает информацией о возможном нахождении, сообщить об этом по номеру 112.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии