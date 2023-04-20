20.04.2023, 15:55
В чем дело? Цены на электричество низкие, а сетевую плату никто снижать не спешит(5)
ФОТО: | Delfi Meedia
В период высокой стоимости электричества энергетические компании подняли сетевую плату почти на 20%. Сейчас, когда цены на электроэнергию упали, сетевую плату никто снижать не спешит, пишет Ärileht.
С осени прошлого года компания Elektrilevi трижды повышала сетевую плату. С 1 октября 2022 года рост составил 3%, с 1 декабря — 2%, а с 1 января 2023 года — целых 13%. Каждый раз повышение цен оправдывалось высокой стоимостью электричества.