В чем дело? Цены на электричество низкие, а сетевую плату никто снижать не спешит

С осени прошлого года компания Elektrilevi трижды повышала сетевую плату. С 1 октября 2022 года рост составил 3%, с 1 декабря — 2%, а с 1 января 2023 года — целых 13%. Каждый раз повышение цен оправдывалось высокой стоимостью электричества.