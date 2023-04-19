ФОТО | США отправили свою военную технику из Таллинна в Финляндию обычным паромом

США перевозили на этой неделе свое военное снаряжение из Эстонии в Финляндию на обычном пассажирском судне. В Финляндии будут проходить учения Arrow 23 с участием военных США, сообщило посольство США в Эстонии.

Военное снаряжение шло через Эстонию и из Таллинна паромом в Хельсинки.

Руководитель по коммуникациям судовладельческой компании Тallink Марика Нёйд подтвердила во вторник вечером изданию Helsingin Sanomat, что военный груз прибыл в Хельсинки на пароме Star, принадлежащем судоходной компании Tallink. Нёйд не стала комментировать, перевозятся ли еще военные грузы судами Tallink

В Финляндию, в частности, были отправлены танки Abrams и боевые машины пехоты (БМП) Bradley.

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