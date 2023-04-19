Расширение: A1000 Market открывает в Таллинне еще один магазин

По словам руководителя A1000 Market Тармо Лауринга, показатели оборота торговых сетей свидетельствуют о том, что люди стали чаще посещать магазины низких цен. „Например в первом квартале оборот A1000 Market ещё до открытия нового магазина увеличился примерно на 20 процентов, хотя в целом показатели сектора были скромными“, – сказал Лауринг и добавил, что в Ыйсмяэ новый магазин откроется вместо прежнего магазина Rimi.

„Люди стали больше считать деньги, чем раньше, и спрос на более дешёвые продукты питания и дисконтные магазины однозначно увеличился. Люди довольно часто пишут нам, предлагая места, где можно было бы открыть наши новые магазины. Мы и правда ищем подходящие помещения в разных городах Эстонии – в Раквере, Эльва, Тарту, и не только там“, – поделился Лауринг.

„В новом ыйсмяэском магазине сначала будут действовать цены открытия, которые смогут вытеснить местную торговлю и конкуренцию из зоны комфорта“, – заверил Лауринг.

Новый, площадью 925 квадратных метров, A1000 Market откроется по адресу Ыйсмяэ теэ, 107a в Kollane Keskus. У A1000 в Таллине есть ещё три магазина – два в Ласнамяэ и один в районе Теллискиви в Доме мебели. Всего у сети A1000 Market в Эстонии 14 магазинов.

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