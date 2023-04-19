Политбройлеры, жена министра и экс-депутаты. Каких советников выбрали себе новые члены правительства

Советник, советчик, консультант или проводник — это лишь некоторые примеры, как новые министры могли бы называть своих помощников. Советник для политика — это человек, который — как и следует из названия — дает ему советы. Советником может быть, например, эксперт в данной области, обладающий большими знаниями, чем министр. Но также советник может выполнять роль проводника между министром и фракцией партии, который помогает своему начальницу реализовать политические цели и обещания. Обычно у каждого министра есть как минимум один советник, но их может быть столько, сколько захочет министр. У министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса, например, четыре советника, у каждого из которых своя зона ответственности.