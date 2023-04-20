Убитая горем мать: Полиция надела наручники на моего 17-летнего сына с синдромом Аспергера и отвезла его в ЭМО

О психическом здоровье и необходимости доступа к помощи говорят все больше и больше. Мать, проживающая в Ляэне-Вирумаа, не смогла получить помощь для своего ребенка.

У 17-летнего Мартина (имя изменено — К. А.), проживающего в одном из самоуправлений Ляэне-Вирумаа, диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), а также синдром Аспергера и депрессию. Мартин давно не принимал лекарств, и его мать Рийна (имя изменено — К.А.) очень за него переживала. 28 января беспокойство матери стало особенно сильным, так как Мартин два дня ничего не ел, не пил и не общался с членами семьи. Он вообще ни с кем не общался. Периодически такие периоды бывали и ранее, но теперь Рийна серьезно опасалась и за физическое здоровье Мартина.

По словам матери, из-за СДВГ Мартин не знает, когда он хочет пить, когда голоден или когда ему жарко. „Он не чувствует, когда уровень сахара в его крови падает“, — объясняет Рийна.

Мать попросила свою подругу с медицинским образованием позвонить в службу помощи детям, потому что не хотела, чтобы сын слушал, как она звонит сама. „Я поделилась горем, а нам прислали скорую помощь, которая приехала с полицией“, — сказала она. „Полиция увидела, что мой сын высокий, и вызвала подкрепление. Мартин плакал и не позволял в набитой врачами и полицейскими комнате что-либо с ним сделать.