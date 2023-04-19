Хроника за сутки: Автомобиль сбил мальчика, пересекавшего дорогу на самокате

В 14:49 50-летняя женщина, управлявшая автомобилем Toyota Corolla на улице Сувила в Таллинне наехала на с восьмилетнего мальчиком, который пересекал дорогу на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Около 16:12 на перекрестке Таллиннского шоссе и улицы Ряэма в Пярну 34-летний мужчина выехал на автомобиле Volkswagen Phaeton на перекресток со светофором и столкнулся с автомобилем Volkswagen Caddy, которым управлял мужчина 65 лет. Водителя Caddy доставили в Пярнускую больницу.

В 17:53 33-летняя женщина на автомобиле Hyundai по дороге Саха в волости Раэ в Харьюмаа и, по предварительным данным, столкнулась с автомобилем Citroen, остановившимся перед ней на той же полосе в в том же направлении, которым управлял 55-летним мужчиной. Водитель Citroen был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу. Обстоятельства ДТП расследуются.

За сути были задержаны шесть водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения. Сообщений об угнанных и возвращенных автомобилях не поступало.