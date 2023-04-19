Крупнейшая авиакатастрофа на территории Эстонии. Самолет врезался в заводскую трубу и рухнул на поле, выживших не было(29)
46 лет назад у деревни Моэ произошла крупнейшая на территории Эстонии авиакатастрофа.
Аэродром в Тапа давно не действует, но в годы советской оккупации там располагалась крупная авиабаза, в т. ч. штаб 81-й истребительной авиационной дивизии ПВО. Весной 1977 года в связи с ремонтом взлетно-посадочной полосы размещенные там истребители Су-9 на время перебазировали в Пярну. После первого захода 14 летчиков и 2 техника 19 апреля на транспортном самолете Ан-24Т возвращались в Тапа. Но вернуться в расположение части им было не суждено.
Официальные результаты расследования не были обнародованы, но, по-видимому, к трагедии привело сочетание экстремальных погодных условий и человеческого фактора. Хотя стояла уже вторая половина апреля и, как и в этом году, уже миновала Пасха, над Северной Эстонией разразилась настоящая снежная буря. В нее-то и угодил злополучный военно-транспортный борт. Из-за ошибки экипажа самолет пошел на посадку значительно ниже стандартной траектории снижения (так называемой глиссады). При этом он попал в мощный снежный заряд, но вместо того, чтобы пойти на второй круг, командир решил завершить посадку. Тут и случилась катастрофа: Ан-24Т задел крылом трубу спиртзавода в деревне Моэ.
Директор предприятия Арво Антропов, который в это время как раз возвращался на рабочее место с обеда, позднее вспоминал, как увидел подозрительно низко летящий самолет. Он зацепил 32-метровую трубу заводской котельной, пролетел несколько сот метров и рухнул носом в землю на соседнем поле. Почти никто из сотрудников спиртзавода не пострадал (лишь один рабочий получил травмы при падении отвалившегося крыла), но из 21 человека, находившегося на борту (5 членов экипажа и 16 пассажиров) не выжил никто.
Разумеется, военные немедленно оцепили место аварии и жестко ограничили информацию: никаких сообщений в газетах, на радио и телевидении. Уже к следующему утру на поле почти не осталось следов аварии. Но слухи среди местных жителей, конечно, ходили. Например, поговаривали, что возвращавшиеся с задания летчики были навеселе и проигнорировали указания диспетчеров. По воспоминаниям родственников погибших, государство оплатило похороны, позднее некоторым выделили квартиры, никаких денежных компенсаций не выплачивали. Спустя несколько лет власти разрешили установить неподалеку от места катастрофы небольшой памятник в виде хвоста истребителя и таблички с именами погибших. После восстановления независимости Эстонии и вывода российских войск он пришел в упадок, но в 2005 году был отремонтирован по решению местных властей. „Да, это были советские летчики, но все же погибли люди“, - отметил тогда старейшина волости Сакси Арви Пальмсалу.
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