Назван лучший эстонский продукт питания 2023 года

Помимо лучшего продукта питания года Союз пищевой промышленности объявил еще трех обладателей золотых знаков: экологический нефильтрованный яблочный сок Aura (AS A. Le Coq) был удостоен звания „Лучшего безалкогольного напитка Эстонии 2023 года“; титул „Лучший алкогольный напиток“ достался джину Grafter's Wild Forest Gin (AS Liviko); а звание „Продукт с наилучшей добавленной ценностью“ – безлактозному йогурту с персиком и чиа Alma Vita+ (Valio Eesti AS).

Лучшие продукты года были отмечены сегодня на церемонии награждения, проведенной с участием супруги президента ЭР Сирье Карис.

„Несмотря на то, что в этом году было заметно небольшое снижение активности участия в конкурсе из-за кризиса, я все же могу с уверенностью сказать, что развитие продуктов в пищевом секторе уверенно продолжается, и производителям удается каждый год удивлять нас своими инновациями и идеями“, — прокомментировала итоги конкурса руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.

В качестве одной из тенденций этого года она привела добавление в ассортимент продуктов растительного происхождения и продолжающееся снижение содержания сахара. На этапе разработки продукта производители продолжают обогащать продукцию функциональностью, добавляя большое количество клетчатки, белка, витаминов и минералов или молочнокислых бактерий.

Много нововведений заметно и в упаковке с целью сделать ее максимально удобной для потребителя. Новым хитом стал дой-пак, который позволяет предложить потребителю меньшие порции, кроме того, меньшая упаковка занимает меньше места.

„В этом году качественные чистые, а иногда и традиционные вкусы доминировали над инновационными. Мы смогли насладиться уже известными вкусами, но по-новому — если раньше ревень был популярен только в напитках, то теперь он перемещается и в десерты, и в мясные продукты. Приятно видеть продолжающийся рост популярности известных отечественных даров сада и леса“, — добавила Потисепп.

Всего в конкурсе „Лучший продукт питания Эстонии“ в этом году участвовало 137 эстонских продуктов питания и напитков от 50 предприятий: 25 крупных предприятий представили на конкурс 87 продуктов, а 25 мелких региональных производителей прислали на оценку 50 продуктов. В этом году самая острая конкуренция снова была в категории мясных продуктов (20 продуктов), за ней следуют десерты, молочные продукты и готовые продукты в равном объеме – по 10 новых интересных продуктов в каждой категории. Из малых предприятий активнее всего были представлены ​​Северная Эстония с 17 продуктами и Вирумаа с 12 продуктами.