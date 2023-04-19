Новости Эстонии
19.04.2023, 18:41

РЕПОРТАЖ RUSDELFI | Хаос в центре Таллинна. Предприятия еле сводят концы с концами, жители добираются до работы в три раза дольше

 (16)
Начало реконструкции на улице Гонсиори.
Начало реконструкции на улице Гонсиори.
ФОТО: Marite Koppel | Delfi Meedia

В марте началось строительство трамвайной линии в Старый порт. Пыль от строительных работ уляжется не раньше 2025 года. Еще до начала масштабной реконструкции в центре Таллинна город обещал обеспечить доступ ко всем жилым и коммерческим площадям. Как на самом деле стройка повлияла на заведения, расположенные вдоль улицы Гонсиори, которая сейчас почти полностью перекрыта? Репортаж RusDelfi.

Эксперимент „Прогулка“

Начинаю свой путь у магазина Solaris, иду мимо Viru Keskus, спускаюсь в подземный переход, двигаюсь в сторону Dodo Pizza на улице Гонсиори. Сначала шагаю привычным путем - по тротуару, но попасть к ресторану не так просто, впереди - тупик.

Оставить комментарий Читать комментарии (16)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии